Kadın Çiftçiler Korkuteli'nde yarıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği “3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Korkuteli etabı tamamlandı. Korkuteli birincisi Ümmüşen Bozkurt oldu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin birlikte düzenlediği “3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Korkuteli etabı tamamlandı. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda 8 yarışmacının katıldığı yarışmanın Jüri başkanlığını Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal veriler şube müdür vekili Gülay Öğüt yaptı. 15 sorunu sorulduğu yarışlarda tüm sorulara cevap veren yarışmacılara yedek sorular soruldu. 15 soru sonunda her sorunun 10 puan olduğu yarışmada Ümmüşen Bozkurt, 13 soruya doğru cevap vererek birinci olurken, Azime Kıllı ikinci, Alime Bıyıklı ise üçüncü oldu. Yarışmada birinciyi 2 bin TL, ikinciye bin 200 TL, üçüncüye 800 TL'lik para ödülü verildi.