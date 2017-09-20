Kadın Çiftçiler Manavgat etabı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimlerini artırmak, kadının üretimdeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın ilçe finalleri devam ediyor. Antalya genelinde 18 ilçeyi kapsayan ’Kadın Çiftçiler Yarışıyor’ Manavgat etabı, MATSO Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yarışmayı, Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bilal Ay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, Aksu İlçe Tarım Müdürü Cevdet Metin ve Manavgat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Şen il finalinde yarışacak

Yarışmasının Manavgat etabına 8 yarışmacı katıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele eden kadın çiftçiler arasında Çakış Mahallesi’nden Fatma Şen birinciliği elde ederken, Taşağıl Mahallesi’nden Gülüstan Karahan ikinci, yine Çakış Mahallesi’nden Ümmü Seçim de üçüncü oldu. Dereceye girenlere sırasıyla bin 750, bin ve 600 liralık para ödülü verilirken, diğer yarışmacılarda mansiyon ödülü aldı. Manavgat etabı birincisi Fatma Şen, Antalya’da yapılacak final yarışmalarında Manavgat’ı temsil etmeye hak kazandı.