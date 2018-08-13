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13 Ağustos 2018 12:12

Kadın çiftçiler üçüncü kez yarışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın üçüncüsü Gündoğmuş’ta başlıyor.

Kadın çiftçiler üçüncü kez yarışacak

13 Ağustos 2018 12:12


Kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmelerinin yanında bilgi birikimine katkı sağlamak aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenecek 3’üncü Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması 14 Ağustos Salı günü Gündoğmuş’ta başlıyor.



İlk hedef ilçe birinciliği


Toprağın sultanları kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 128 kadın çiftçi katılacak. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe birincisi olmak için yarışacak. Yarışmalarda kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru sorulacak. İlçe yarışmasında dereceye giren kadın çiftçilere sırasıyla 2 bin, bin 200 ve 800 TL ödül verilecek.



Birinciye 14 bin TL ödül


18 ilçe birincisi kadın çiftçi önce Antalya’da yapılacak yarı finale katılacak, kazananlar ise büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Belirlenen 8 finalist il final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele verecek. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin Türk Lirası, ikinciye 9 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 7 bin Türk Lirası ödül verilecek. İlçe finalleri ile birlikte yarışmada toplam 102 bin TL ödül dağıtılacak. İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.




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