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Kadın Çiftçiler yarışmasının Kemer birincisi, Tuğba Kavuz oldu

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışmasının Kemer birincisi, Tuğba Kavuz oldu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğince düzenlediği, kadın çiftçilere yönelik bilgi ve kültür yarışması Kemer Turizm Otelcilik Okulu Uygulama Otelinde gerçekleşti.


Yarışmaya, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak (Jüri Başkanı) İbrahim Irmak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Bülent Yüksel, Kemer İlçe Müdürü İbrahim Zeytinciler, Döşemealtı İlçe Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy, Siyasi parti temsilcileri, Kurum Amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kemer'de Birincinin adı Tuğba Kavuz


4 kadın yarışmacının kıyasıya yarıştığı yarışmada Tuğba Kavuz 1'inci oldu. Yarışmaya katılan kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. 2'nci Keziban Karataş olurken 3'üncü Türkan Adaletli oldu. Yarışma birincisi, Tuğba Kavuz 2 Bin TL, ikinci Keziban Karataş Bin 200 TL, üçüncü Türkan Adaletli 800 TL'lik para ödülü verildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm yarışmacılara Çiçek ve Termos hediye edildi.

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