Kadın çiftçilerin Konyaaltı ve Kumluca birincileri belli oldu

Konyaaltı birincisi Emine Özgan, Kumluca birincisi ise İmran Gün oldu.

Kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla üç yıl önce başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 2018 etabı devam ediyor. Gündoğmuş, Kepez ve Manavgat, Alanya ve Gazipaşa’nın ardından yarışmanın Konyaaltı ve Kumluca etabı da tamamlandı.

İl finali 20 Ekim’de

Konyaaltı İlçesinde yapılan Kadın Çiftçiler Yarışmasında 8 yarışmacı mücadele etti. Yarışma sonunda birinciliği Emine Özgan, ikinciliği Sabahat Köse, üçüncülüğü ise Esma Aksu kazandı. Kumluca Belediyesi’nde yapılan yarışmanın birincisi se İmran Gün, ikincisi Kamile Ulusar, üçüncüsü de Dursade Demir oldu. Yarışmada ilçe birincileri 2 bin, ikincilere 1200 ve üçüncülere 800 TL ödül verildi. Yarışmanın İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.