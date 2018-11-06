Kadın Girişimciler Eğitimle Güç Kazanıyor

Ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimde Marka Danışmanı, Multi-Medya Tasarımcısı, Öğretim Görevlisi ve “Markanızı Nasıl Pişirirsiniz” kitabının yazarı Banu Samancı, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına markalaşma ve pazarlama konusunda bilgiler verdi.

Eğitim programına ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, “Değişen dünyada ekonomik değişimlere ayak uydurarak girişimcilik sürecini doğru yönetmek, başarı sağlamak; markanın başarısı, sürdürülebilir olması, pazarlama iletişimi ile doğru orantılıdır. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimciler, girişimci adayları ve mentörlük yaptığımız ev eksenli üretim yapan kadınlar için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim salonunda ücretsiz olarak Markalaşma ve Pazarlama İletişimi konulu bir eğitim gerçekleştirdik. Her alanda olduğu gibi girişimcilikte de “eğitim” gelişmenin temelinde yer alıyor. Ülke ekonomisinde kadın girişimcilerin katkısını artırmak vizyonu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilere destek olan çalışma ve projelerimizi kadın dayanışması ve bilginin paylaşılması gerekliliği çerçevesinde devam ettireceğiz” dedi.

"Mutlu kadınların sayısının artmasını istiyorum"

Eğitmen Banu Samancı ise Antalya'daki eğitime yüksek katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ben hayallerine şans veren, deneyen, üreten, mutlu kadınların sayısının artmasını istiyorum. Bunu başarmanın da tek yolu var; birbirimize yardım etmek! Tek başımıza dünyayı değiştiremeyiz fakat bildiklerimizi paylaşarak, birbirimize yardım ederek bir tohum ekebilir ve bu tohumun kocaman bir orman olmasına destek olabiliriz. Bu yüzden bir tasarımcı ve pazarlama uzmanı olarak 15 yıldır Amerika'da ve Türkiye'de pazarlama, tasarım, markalaşma konularında edindiğim bilgi ve tecrübelerimi, kendi işlerini kurmak isteyen kadınlara aktarmak ve onların mutlu kadınlar olmasına katkı da bulunmak için projeler üretiyor, severek, isteyerek çalışıyorum. İnanıyorum ki, bir ülkenin kadınları ne kadar mutlu olursa, o ülke de o kadar mutlu olur. Bir şeyleri değiştirebiliriz ve bunun için bir yerden başlamamız gerekir” diye konuştu.