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25 Mayıs 2018 12:10

Kadın Hastalıkları Uzmanı Soylu hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Soylu hasta kabulüne başladı

25 Mayıs 2018 12:10

Dr. Fatma Seda Soylu, Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.


Memorial Antalya Hastanesi uzman ve akademisyen kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Op. Dr. Fatma Seda Soylu Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.


Op. Dr. Fatma Seda Soylu, 1971 yılında Aydın’da doğdu. 1990 yılında üniversite eğitimi için Ankara’ya giden Op. Dr. Soylu, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1998-2002 yılları arasında İzmir’de SSK İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde tamamladı. Zorunlu görevini 2003 yılında Yozgat’ta tamamladı. Op. Dr. Fatma Seda Soylu 5 yıl boyunca Konya’da görev yaptıktan sonra 2009 yılında Antalya’ya yerleşti ve çeşitli hastanelerde çalıştı. Çok sayıda bilimsel yayını ve çalışması olan Op. Dr. Fatma Seda Soylu, 2018 yılının Mayıs ayında Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi’nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.




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