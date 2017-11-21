Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 17:13

Kadın hırsız tutuklandı

Antalya’da bir evden hırsızlık yapan kadın tutuklandı.

Kadın hırsız tutuklandı

21 Kasım 2017 17:13


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Gençlik Mahallesi’nde bir evden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Evden 240 TL paranın çalınmasının ardından çevrede çalışma yapan timler, hırsızlık olaylarını 19 yaşındaki A.G. ile 21 yaşındaki A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından yakalanan A.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, A.Ç.’nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç