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04 Eylül 2018 11:51

Kadın Kooperatifleri Festivali devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 3’üncü gün Naciye Çokbilir ardından Yankır-Grup Avrasya konseriyle sona erdi.

Kadın Kooperatifleri Festivali devam ediyor

04 Eylül 2018 11:51


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Yerel ve genel kamu yönetimleri temsil-tören hediyelik eşyalarını kadın kooperatiflerden temin etsin” çağrısı yaptığı ve Türkiye’de kadın kooperatiflerini ilk kez aynı pazar ortamında biraraya geldiği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 3’üncü gün geride kaldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü, Cumartesi, Leman Sam konseriyle başlayan ve ‘Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’na da ev sahipliği yapan festivalin 3’üncü günü Naciye Çokbilir ve Yankır -Grup Avrasya konseri vardı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam eden festivalde konserlere ilgi yoğundu. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kadın Kooperatifleri Festivali Çarşamba günü sona erecek.




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