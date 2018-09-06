Kadın Kooperatifleri Festivali sona erdi

Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan Kadın Kooperatifleri Festivali, dolu dolu geçen 5 günün ardından neşeli bir konserle sona erdi. Muratpaşa Gençlik Orkestrası’nın sahne aldığı kapanış gecesinde, genç müzisyenler ezgilerle Karadeniz’den Akdeniz’e Anadolu’yu dolaştı. Konser için Muratpaşa Kent Meydanı’nı dolduran kent sakinleri de orkestraya halaylarla, zeybeklerle eşlik etti.

Geceye katılan Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Cephaneci, Kadın Kooperatifleri Festivali’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Kadınlarımız tarih boyunca ezilmişler. Şiddete maruz kalmışlar ama biz Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduk yanında da olacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyetin izinde kadın-erkek eşitliğine Muratpaşa’da sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız” diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez kadın kooperatiflerinin bir pazar ortamı içinde buluştuğu ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da “Yerel ve genel kamu yönetimleri tem hediyelik eşyalarını kadın kooperatiflerinden karşılaşın” şeklinde tarihi bir çağrı yaptığı festival, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi.