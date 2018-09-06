Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:53

Kadın Kooperatifleri Festivali sona erdi

Muratpaşa Belediyesi’nin bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’de kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerini bir araya getirdiği Kadın Kooperatifleri Festivali, Muratpaşa Gençlik Orkestrası’nın ‘Gençlikten Anadolu Ezgileri’ konseriyle sona erdi.

Kadın Kooperatifleri Festivali sona erdi

06 Eylül 2018 11:53


Muratpaşa Belediyesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan Kadın Kooperatifleri Festivali, dolu dolu geçen 5 günün ardından neşeli bir konserle sona erdi. Muratpaşa Gençlik Orkestrası’nın sahne aldığı kapanış gecesinde, genç müzisyenler ezgilerle Karadeniz’den Akdeniz’e Anadolu’yu dolaştı. Konser için Muratpaşa Kent Meydanı’nı dolduran kent sakinleri de orkestraya halaylarla, zeybeklerle eşlik etti.


Geceye katılan Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Cephaneci, Kadın Kooperatifleri Festivali’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Kadınlarımız tarih boyunca ezilmişler. Şiddete maruz kalmışlar ama biz Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduk yanında da olacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyetin izinde kadın-erkek eşitliğine Muratpaşa’da sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız” diye konuştu.


Türkiye’de ilk kez kadın kooperatiflerinin bir pazar ortamı içinde buluştuğu ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da “Yerel ve genel kamu yönetimleri tem hediyelik eşyalarını kadın kooperatiflerinden karşılaşın” şeklinde tarihi bir çağrı yaptığı festival, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç