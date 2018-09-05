Kadın Kooperatifleri Festivali’nde Kıbrıs Gecesi

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak kadınlar tarafından kurulmuş üretim, girişimcilik ve işletme kooperatiflerini buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 4’üncü gün geride kaldı.

Festivalde 4’üncü gün sabah saatlerinde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’nın son oturumuyla başladı. SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Antalya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Gözde Bozdoğan ve hepsiburada.com’dan Duygu Aktaş konuşması olarak yer aldı. Oturumda kadın kooperatiflerine ajans destekleri ve girişimci kadınlara e-ticaret desteği konuları değerlendirildi.

Gün içinde, ayrıca, Hakkari Çiçek Özü Kadın Kooperatifi’yle festivale katılan Hakkari İl Tarım Müdürü Vahap Şimşek, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Kooperatifi’yle festivale katılan KKTC adına Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve Hozat Kadın Girişimi Kooperatifi Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti, çeşitli hediyeler takdim etti.

Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 4’üncü gün akşam saatlerinde birbirinden lezzetli yiyeceklerden reçellere, salçalara, iğne oyasından ipeğe birbirinden renkli süs ve hediyelik eşyalara Türkiye’nin dört bir yanından kadının elenin değdiği ne varsa Antalyalılarla buluştuğu kooperatif stantlarının açılmasıyla devam etti. Muratpaşa Kent Meydanı’nda bulunan stantları Başkan Uysal da ziyaret etti. Kadınlar, pazar ortamı içinde kooperatiflerin bir araya geldiği festival için Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Gece KKTC’den gelen Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Kooperatifi’nin Çağdaşlar Korosu’nun düzenlendiği ‘Kıbrıs Gecesi’yle gece devam ederken Başkan Uysal, katılımcı kooperatiflere de teşekkür plaketlerini takdim etti. Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, “Kooperatiflerimizin her biri uzak yollardan geldiler. Ayaklarına sağlık. Emeklerini getirdiler, sevgilerini coşkularını getirdiler. Duygularına, gönüllerine sağlık. Hepsi sağ olsun iyi ki varlar. Kadınların emeklerinin değerlendirilmesi sürecinde en iyisi yapmak için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.