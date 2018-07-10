Kadın kooperatifleri Muratpaşa’da buluşuyor

Gerek piyasa gerek yaşam koşulları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli olarak çalışamayan kadınlara yönelik en iyi ekonomik modeli sunan kooperatifler, 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Muratpaşa Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluşacak. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festival, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayacak. Festival süresince, kooperatifler ürünlerini sergileyip satış yapabilecek. Festivalde ayrıca konserler, sahne gösterileri, atölye çalışmaları, seminerler ve çalıştaylar da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, festival hazırlıkları kapsamında Hakkari’den Tekirdağ’a farklı il ve ilçelerde bulunan 118 kooperatife davet mektubu gönderdi. Davete olumlu cevap veren kooperatifler, Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda kurulacak stant alanında yerlerini alacak.

“Yeni iş imkanları”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın girişimcilik, üretim ve işletme kooperatiflerinin genelde belediyelerin Halk Eğitim Merkezleri’yle düzenlendiği meslek edindirme, hobi ve sanat kursları sonrası için bir model olduğuna dikkat çekti. “Bu kurslara katılan kadınlar sonrasında bir araya gelip öğrendikleri bilgi ve becerileri üretime dönüştürüyor” diyen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin de Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle 5 bin kişiye ulaşan bir kurs yapılanmasına sahip olduğunu aktardı. Bu kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünlerin ‘Üreten eller’ sergisinde Antalya’yla buluştuğunu belirten Başkan Uysal, “Festivalimiz, bu çerçevede, kurslarımıza katılan kadınlar için yeni iş imkanlarının da kapılarını açacak, yeni işi fikirlerinin oluşmasını sağlayacak” dedi.