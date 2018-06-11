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11 Haziran 2018 17:13

Kadın polis memuru yaralı kediye duyarsız kalamadı

Antalya’da bir polis memuru kadın, sokak üzerinde araç çarpması sonucu hareketsiz bir şekilde yatan kedinin veteriner hekimler tarafından tedavi edilmesini sağladı.

Kadın polis memuru yaralı kediye duyarsız kalamadı

11 Haziran 2018 17:13


Olay, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, bir sokak hayvanının yaralı olduğu ve muhtemel araç çarpması sonucu hareket edemediği düşünerek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru kadından yardım istedi. Vatandaşların adres bildirmesi sonrası olay yerine giden kadın polis memuru, kedinin hareketsiz bir şekilde yol kenarında yattığını gürünce durumu Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim, hareketsiz duran kediyi önce tedavi etti. Kedinin durumunun ağır olduğu anlaşılması üzerine ekipler tarafından, sokak hayvanları merkezine götürüldü. Kedinin burada tedavi altına alındığı öğrenildi.




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