Kadın yönetmen ve yapımcılar ‘Kameralı Kadınlar' platformunda toplandı

Türk kadın sinemacıların kurduğu Orta Doğu, Asya ve Balkanlar'daki kadın yönetmen ve yapımcıların da dahil olduğu platformun üyeleri, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'da ‘fırsat eşitliği' ve setlerdeki tacizlere karşı el ele verdi. ‘Kameralı Kadınlar'ın kurucusu yönetmen-senarist Burçak Üzen, "El eleyiz, çünkü birbirimize destek vermek üzere tüm dünya üzerinde bir ağ ve bağ oluşturacağız. Fırsat eşitliği diyoruz, çünkü hem kendi setimizde hem sektördeki dağılım için ayrım yapılmamasına özen gösteriyoruz. Tüm fon kaynakları ve festivallerde, en azından yüzde elli oranında eşit dağılım olmalı diyoruz. Sesimizi daha çok duyacaksınız diyoruz, özellikle setlerde kadınlara yapılan taciz ve mobbing için susmuyoruz. Filmlerimizde, eril söylemlere ve kadın karakterlerin cinsiyetçi, ayrımcı, aşağılayıcı temsillerine dikkat ediyoruz. Ve her daim, ‘yapabilirsin' demek için buradayız. Tam da desteğe ihtiyacın olduğunda ya da yapmaktan korktuğunda omzundaki el olmak için bir aradayız" dedi.

Avrupa'nın en büyük kadın platformu EWA (European Women's Audiovisiul Network) üyeleri de Kameralı Kadınlar'a katılarak destek verdi.