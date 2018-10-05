Kadınlar için fotoğrafçılık kursu

Muratpaşa Belediyesi, Al Yazma, Giritli ve Zeytinköy Kadın Danışma Merkezleri'nde kadınlar için fotoğrafçılık ve photoshop kursu açıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte ücretsiz olarak düzenlenecek kursta sınıflar 12'şer kişilik olacak.

Al Yazma başlığı altında Türkiye'de kadının konumunu ve statüsünü güçlendirme çalışmalarında yerel yönetimlerle alanında model çalışmaları hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, yeni dönemde kadınların meslek edinmesine yönelik kurs programlarını hayata geçiyor. Bayındır Parkı içinde bulunan Al Yazma, Üçgen Mahallesi'ndeki Giritli ve Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahallelerine yönelik çalışmalarını yürüten Zeytinköy Kadın Danışma Merkezlerinde fotoğrafçılık ve photoshop kursu açılıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenecek ve ücretsiz olacak kurslarda her sınıf 12'şer kişilik olacak. Başvurular Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek. Haftada 2 gün 120 saat olarak gerçekleştirilecek kursun sonunda kadınların çektiği fotoğraflar “Kadın Bakışıyla Antalya” başlıklı sergide biraraya getirilecek.