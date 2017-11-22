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22 Kasım 2017 17:32

Kadınlar Konseyi, Emniyet’ten destek istedi

Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Korkuteli ilçe Emniyet Müdürlüğünden kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi için destek istedi.

Kadınlar Konseyi, Emniyet’ten destek istedi

22 Kasım 2017 17:32


Türk Kadınlar Konseyi Derneği Antalya Şube Başkanı Tülay Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman’ı ziyaret etti. Korkuteli’nde kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda emniyet ile iş birliği içinde bir proje yapmak istediklerini belirttiler.


Başkan Tülay Ersoy, derneğe destek veren sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek, “Derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernek. Kurulduğu günden beri düzenli bir şekilde öğrenci bursları vermekteyiz. Bu bursları sizlerin katkıları ile sürdürüyoruz ve aynı tempoda devam ediyoruz. Kadın adına, çocuk adına, insan adına başta eğitim, sağlık, hukuk, çevre gibi bütün önemli alanlarda ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.


Ersoy, “Bizim dernek olarak daha önce Döşemealtı L tipi cezaevindeki kadın mahkûmlara yönelik projelerimiz oldu. Manikür pedikür kursları açtık. Erkek mahkumlara yönelikte kurslar açıldı. Toplumda özellikle böyle küçük yerlerde aile içi şiddete maruz kalıp susan çok kadın ve çocuk var. Birlikte onlara ulaşıp, neler yapabiliriz. Sizler le istişare etmek için geldik. Aynı zamanda tanışmış olduk.”


Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman da, “Haklısınız ben burada göreve başlayalı iki ay oldu fakat önüme asayiş dosyasından aile içi şiddet geliyor. O kadar çok şaşırdım ki. Küçük yerlerde böyle şeyler ört bastır edilir. Sizler ile birlikte bilinçlendirmek için programlar yapabiliriz. Elimizden geleni yaparız” dedi.




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