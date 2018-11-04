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Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap müsabakaları

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig 1.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap Müsabakaları sona erdi.


Atatürk Spor Salonu'nda 1 Kasım'da başlayan maçlarda alınan puanlara göre birinci Gaziantep Poligücü, ikinci Gaziantep Doruk, üçüncü Bolu Belediyesi, dördüncü Kahramanmaraş Hokey, beşinci Zonguldak Gençlik Merkezi, altıncı Nizip Hem Spor Kulübü, yedinci Kırıkkale GSK ve sekizinci Buca Halk Eğitim GSK oldu.


Kadınlar Salon Süper Lig 2. Etap Müsabakaları da 22-25 Aralık tarihleri arasında Alanya da gerçekleştirilecek. Ardından 26-30 Aralık tarihleri arasında Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap müsabakaları yapılacak.

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