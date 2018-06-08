Kadınları plaja kadın servis şoförleri taşıyacak

Plaja, sabah 08.00 akşam 20.00 arasında ücretsiz servis hizmeti verilirken servis şoförleri de kadınlardan oluşuyor.

Alanya ve Gazipaşa başta olmak üzere, Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri ile yurt içi ve dışından gelen kadınlara hizmet veren Aysultan Kadınlar Plajı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Aysultan Kadınlar Plajı ilk yılında açık kaldığı 4 aylık dönemde toplam 19 bin kadına ev sahipliği yaptı. Bu yıl talebin daha fazla olması beklenen Kadınlar Plajı’na ulaşımı gerçekleştirecek olan ücretsiz servislerin şoförleri de kadınlardan seçildi.

2 saatte bir servis

Kadınlar Plajı’na 6 servis aracı misafir taşıyacak. İlk servis sabah saat 08.00’de Alanya otogardan hareket ederek 25 metrelik yol, çevreyolu, Tosmur ve Kestel’den geçip, Mahmutlar Barbaros Caddesi üzerinden sefer yapacak. Saat 09.00’da yine otogardan hareket edecek olan diğer bir servis ise sahil yolunu takip edecek. Aynı güzergahlardan iki saatte bir servis geçecek. Karşılıklı servisler saat 20.00’de Aysultan Kadınlar Plajı’ndan dönüşle sona erecek.