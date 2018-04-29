Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 15:45

Kadınların korkulu rüyası kapkaççı yakalandı

Antalya’da genç, yaşlı demeden kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle alıp arabayla kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Kadınların korkulu rüyası kapkaççı yakalandı

29 Nisan 2018 15:45


Polisi alarma geçiren olaylar, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı ve Güzeloba mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lara Kundu oteller bölgesinde 27 Nisan günü durakta otobüs bekleyen bir kadının çantasını zorla alıp kaçmaya çalışan şüpheli R.Ö. (23), çantanın kulpunun kopması üzerine amacına ulaşamadı. Bunun üzerine plakasız bir araçla yanındaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden kaçan şahıs, 15 dakika sonrası ise Güzeloba Mahallesi’nde yolda yürümekte olan yaşlı bir kadının çantasını alıp, yine kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırmaları başlatan ekipler, Lara ve Güzeloba bölgelerinde çalışma başlattı.


Olayın bir gün sonrası ise Şirinyalı Mahallesi’nde bir kadının daha aynı mağduriyeti yaşadığı bilgisini alan ekipler, çalışmalarını genişletmesi sonucu, şüpheli R.Ö.’yü Doğuyaka Mahallesi’nde araç içerisinde yakaladı.


Gözaltına alınan R.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç