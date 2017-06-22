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22 Haziran 2017 01:39

Kadir gecesinde Antalya’da camiler doldu taştı

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’bin aydan hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Antalya’daki camiler doldu taştı.

Kadir gecesinde Antalya’da camiler doldu taştı

22 Haziran 2017 01:39

Sıcak havaya aldırış etmeyen Antalyalılar çocuklarıyla birlikte camilere akın etti.


Akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açan Antalyalılar, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi’ne akın etti. Kadir Gecesi için düzenlenen programa katılanlar, camiye girişte ve şadırvanda uzun kuyruklar oluşturdu. Caminin içinin yanı sıra avlusu ve bahçesi de namaz kılmak isteyenlerle tıklım tıklım doldu. Bazı vatandaşlar ise cami bahçesinde dahi yer bulamadı. Kadir gecesine birçok engelli vatandaşın da katıldığı görüldü. Yoğun kalabalık nedeniyle cami önündeki yol trafik polisleri tarafından trafiğe kapatılırken, çevik kuvvet ekipleri de cami önünde güvenlik önlemi aldı.


Yatsı namazı öncesinde din görevlileri tarafından verilen vaazı dinleyen cemaat, daha sonra teravih namazını kıldı, tüm müslüman alemi için dua etti.




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