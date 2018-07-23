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23 Temmuz 2018 15:01

Kafe yangınında zarar 1 milyon lira

Antalya Atatürk Parkı’ndaki bir kafede çıkan yangında 1 milyona yakın maddi hasar meydana geldi.

Kafe yangınında zarar 1 milyon lira

23 Temmuz 2018 15:01


Edinilen bilgiye göre, yangın saat 05.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı içindeki bir kafede çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, işletme sahibi Hayati Al büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Yaklaşık 1 milyon liralık maddi bir zararının yanında 10 ağacında yangından zarar gördüğünü belirten işletme sahibi Hayati Al, "Yangın gece yaklaşık 05.00 gibi başlamış. Çalışanın erken fark ederek haber vermesi üzerine itfaiye kısa sürede gelerek yangına müdahale ediyor. yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 600 metrekarelik alanın yarısı yanıyor. 2-3 yıllık sevginin, uğraşın ve ilginin ötesinde maddi zarar yaklaşık 1 milyon TL civarı, yaklaşık 8-10 kadar ağaçta zarar gördü. Yeniden eski haline getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.




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