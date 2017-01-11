Kahraman Polis Fethi Sekin’in portresini kafasına çizdirdi

Antalya’nın Demre İlçesinde, 20 yaşındaki Muhammed Gürses, başının arkasına İzmir’deki hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin’in portresi çizdirdi.

Demre’de kuaför tasarımcı Süleyman Tokgöz ile görüşen Muhammed Gürses, İzmir’deki hain terör saldırısında kendi canını hiçe sayarak büyük bir facianın önüne geçen polis Fethi Sekin’in portresini kafasına çizdirmek istedi.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in portre çalışmalarını uygulayan kuaför Süleyman Tokgöz, Gürses’in Fethi Sekin isteğini seve seve yapacağını söyledi. 1 saatlik bir çalışmanın ardından Gürses’in başının arkasına portreyi kazıyan Tokgöz, boya ve renklendirme çalışması da yaparak Kahraman Fethi Sekin’in çizimini birebir yansıttı.

Kahraman polisi yüreğinde yaşattığını söyleyen Muhammed Gürses, Sekin’in portresini kafasına çizdirerek onun anısını yaşatmak istediğini belirtti. Gürses, “O bizim kalbimize kahraman polis olarak yazıldı, zihnimize, kafamıza da kazındı” dedi.

Kuaför Süleyman Tokgöz ise, Fethi Sekin’in portresini yaparken duygulandığını, ellerinin titrediğini belirterek, “Büyük bir şehit, büyük bir kahramanın portresini saç modeli yaparken çok zorlandım. Çünkü resim belirginleştikçe gözlerimden yaşlar gelmeye başladı” dedi.