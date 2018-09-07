Kahraman toplu ulaşım şoförleri ödüllendirildi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda (AESOB) düzenlenen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan ve toplu ulaşım esnafı katıldı. Ödül töreni öncesinde Başkan Türel, ulaşım esnafıyla toplantı yaptı. Türel, akaryakıt ve diğer maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle kent içi toplu ulaşım yapan otobüs esnafının Büyükşehir Belediyesinden her ay düzenli olarak aldıkları 32 bin TL’lik gelir desteğini bu Eylül ayından itibaren 35 bin liraya yükselteceklerini, yılbaşından sonra da bu rakamı 38 bine çıkacağını müjdeledi. Toplu ulaşım esnafı da kendilerine her zaman destek olan Başkan Türel’e teşekkür etti.

Kahramanlara ödül

Toplantının ardından çağrı merkezine gelen aramalarla vatandaşın memnuniyetini ve teşekkürünü alan, basına konu olan kahramanlıkları ile hayat kurtaran toplu ulaşım şoförlerine ödül verildi. Başkan Türel tarafından aralarında fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren Duran Albayrak, direksiyon başında kalp krizi geçirmelerine rağmen yolcuları düşünerek araçlarını güvenli bölgeye park eden İsmail Atladı ve Ali Erik ile aracını durdurarak yol kenarındaki engelli vatandaşı karşıya geçiren Yusuf Uzun ile kadın sürücü Makbule Nuray Tetik’in de aralarında bulunduğu 24 sürücüye teşekkür plaketi ve çiçek verildi. Örnek sürücüleri tek tek kutlayan Türel, çağrı merkezine gelen teşekkür sayısı en fazla olan ve kamuoyunun takdirini kazanan toplu ulaşım sürücülerini ödüllendirmeye devam edeceklerini söyledi.