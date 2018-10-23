Kahvehane sahibinin cebinden 2 bin 200 TL çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuyan bir kahvehane sahibinin cebindeki 2 bin 200 TL ile 33 bin TL tutarındaki senedi çaldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 28 Eylül'de Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Gadri Süvari'ye ait kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahvehane işletmecisi Süvari'nin yanına yardım amacıyla gelen şüpheli Ali Z., kanepede uyuyan Süvari'nin arka cebinden 2 bin 200 TL para ve başkasına ait 33 bin TL tutarındaki senedi aldıktan sonra kayıplara karıştı. Soyulduğunu anlayan Süvari, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ali Z.'yi dün akşam saatlerinde Kadıpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Z. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.