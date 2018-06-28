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28 Haziran 2018 12:35

Kalbine yenik düşen belediye çalışanını son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

Akseki’de dün akşam evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden belediye personeli Murat Çatlıoğlu için tören düzenlendi.

Kalbine yenik düşen belediye çalışanını son yolculuğuna arkadaşları uğurladı

28 Haziran 2018 12:35

Törene Çatlıoğlu’nun mesai arkadaşları başta olmak üzere bir çok kişi katıldı.



Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye binası önündeki törende yaptığı konuşmada, genç yaşta yitirdikleri Murat Çatlıoğlu (43) çalışma ahlakı ve disipliniyle örnek gösterilecek bir personel olduğunu belirtti. Tören, dua edilmesinin ardından sona erdi. Çatlıoğlu’’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki merkez kabristanlığına defnedildi. Törene, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye personelleri, Murat Çatlıoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.




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