Törene Çatlıoğlu’nun mesai arkadaşları başta olmak üzere bir çok kişi katıldı.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye binası önündeki törende yaptığı konuşmada, genç yaşta yitirdikleri Murat Çatlıoğlu (43) çalışma ahlakı ve disipliniyle örnek gösterilecek bir personel olduğunu belirtti. Tören, dua edilmesinin ardından sona erdi. Çatlıoğlu’’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki merkez kabristanlığına defnedildi. Törene, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye personelleri, Murat Çatlıoğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.