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07 Ağustos 2018 19:33

Kale surlarından beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya’da Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) surlarından beton zemine düşen kişi öldü.

Kale surlarından beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti

07 Ağustos 2018 19:33


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Üç Kapılar kale surlarında meydana geldi. Merdivenlerden kale surlarına çıkan 38 yaşındaki Evren Şenkaya, iddiaya göre demir korkulukları aşıp duvar üzerinde yürümeye başladı. Surlar üzerinde birkaç metre yürüyen Şenkaya’nın dengesini kaybedip yaklaşık 15 metreden kafasının üzerine beton zemine düştüğü ileri sürüldü. Çevredeki esnaf hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Evren Şenkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alırken, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenkaya’nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



"Tehlikeye davetiye çıkarıyor"


Olaya tanık olan bölgedeki işletme sahiplerinden Yücel Bozok, “Surların üzerine sıklıkla çıkılıyor. Oradan düşmeler oluyor. Muhtemelen bu kişi de düştü. Orası yürüme yolu yapılıyor ama tehlikeli bir yer. Olacağı buydu. Çok önceden önlem alınması gerekirdi. Bir arkadaşımızı kaybettik, üzüldük. İnmeye çalıştığı yönünde bilgiler var ama inmek çok zor. Oraya bir çıkış merdiveninin olmaması zaten tehlikeye davetiye çıkarıyor” dedi.




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