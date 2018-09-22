Kaleiçi Festivali, Evgeny Grinko konseriyle açılıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 11-14 Ekim tarihlerinde Rusya'nın onur konuğu ülke olarak katılacağı Kaleiçi Oldtown Festivali'nin açılışında, Youtube'da yayınladığı video kliplerine binlerce Türkçe yorum yapılan Rus piyanist Evgeny Grinko sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'ni dünya kültür mirasının bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştirdiği Kaleiçi Oldtown Festivali, 11 Ekim Perşembe günü 3'üncü kez başlıyor. Kaleiçi'nin her meydanın her sokağının birer festival alanına dönüşeceği etkinliğe bu yıl Rusya onur konuğu ülke olarak katılacak. Ayrıca festivale bu yıl, İtalya'dan tarihin ve sanatın kenti Gradara, Filistin'in Bethlehem, Bulgaristan'ın mimari ve tarihle anılan kenti Gabrovo ve Smolyan, Kosova'dan bir Türk yerleşimi Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya'nın Silute, Macaristan'ın Pecs ve Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferini düzenlediği Zigetvar, Çin'den Dingxi, İrlanda'dan armalarındaki ay yıldızla dikkat çeken Drogheda, KKTC'den Girne ve Rusya'dan ise Rostov ve Kazan şehirleri katılacak.

Kaleiçi Oldtown Festivali'nin açılış konserinde ise piyanonun zarif ismi Rus müzisyen Evgeny Grinko sahne alacak. Türkiye'den müzikseverlerin Youtube platformu üzerinden keşfettiği ‘Valse'iyle, hatırı sayılır izlenme sayılarına ulaşan Rus müzisyen Grinko, 11 Ekim Perşembe gecesi, Karaailioğlu Parkı'nda ‘İşçi ve Oğlu' heykelinin bulunduğu miradorda olacak.