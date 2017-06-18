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18 Haziran 2017 10:56

Kaleiçi Festivali heyecanı Rusya’dan başladı

Muratpaşa Belediyesi, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Türkiye Festivali’nde, 6-9 Temmuz tarihleri arasında 2’ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne Rusya’yı davet etti.

Kaleiçi Festivali heyecanı Rusya’dan başladı

18 Haziran 2017 10:56

Muratpaşa Belediyesi, tüm olanakları ile Antalya’yı, Rusya’da tanıttı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca TÜROFED koordinasyonunda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) ve Rus - Türk İşadamları Birliği’nce (RTİB) de desteklenen Türkiye Festivali’ne Muratpaşa Belediyesi damgasını vurdu. Moskova’nın merkezinde bulunan Krasnaya Prensya Parkı’nda yapılan festivalde Muratpaşa, bu yıl 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında 2’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 bin kişinin ziyareti planlanan festivale Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi Festivali için hazırladığı özel konseptle katıldı. Kaleiçi’nden önce Rusya’da başlayan festival heyecanına Muratpaşa Belediyesi standını ziyaret eden binlerce Rus da ortak oldu. Kaleiçi Old Town Festivali için hazırlanan Rusça tanıtım kitapçıkları, Kaleiçi haritası ve Kaleiçi temalı hediyelik eşyalar Ruslara dağıtılarak, Antalya’ya davet edildi.


“Kaleiçi Old Town Festivali’nde bu yıl ayrıca Rusya Sokağı da açılacak”


UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan Yivli Minare ve Kaleiçi gibi hala yaşamın devam ettiği eski kent merkezlerini buluşturmayı hedefleyen Kaleiçi Old Town Festivali’nde bu yıl ayrıca Rusya Sokağı da açılacak. Rus Dostluk ve Kültür Derneği işbirliği ile yapılacak çalışma kapsamında sokakta Rus kültürü ve sanatı yansıtan materyaller sergilenecek ve festival için hazırlanmış dev bir matruşka festival sırasında halkın katılımıyla boyanacak. Bununla birlikte gelecek yıl Rusya, onur konuğu olarak Kaleiçi Festivali’ne davet edilecek.




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