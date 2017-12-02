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02 Aralık 2017 09:56

Kaleiçi Old Town Festivali

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’nde, yapılan yağlı boya resimler sanatseverlerle buluştu.

Kaleiçi Old Town Festivali

02 Aralık 2017 09:56


Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde aşkın dansı tango ile renklerin büyülü dünyası resmi buluşturan sokak atölyesi çalışmasında ortaya çıkan çalışmalar sanatseverlerle buluştu.


Festivalde, çalışmalarını Kaleiçi Kandilli Sokak’ta bulunan atölyesinde sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına düzenlenen ve küratörlüğünü Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade’nin üstlendiği etkinlikte Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü öğrencileri tango müziği eşliğinde o anda hissettiklerini, sokakta yağlı boyalarla tuvale yansıttı. AÜ’den 30 öğrenciye ressam Selamet’in öğrencileri arasında yer alan 10 sanatçı destek vermişti.


Bu yıl 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’nin 3’üncüsü gelecek yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival 3’üncü yılında Rusya’yı onur konuğu ülke olarak ağırlayacak.




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