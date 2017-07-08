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08 Temmuz 2017 10:47

Kaleiçi Old Town Festivali’nde “07.07” heyecanı

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, takvimler Antalya’yı gösterdiği ’07.

Kaleiçi Old Town Festivali’nde “07.07” heyecanı

08 Temmuz 2017 10:47

07’de geleneksel düğün kıyafetleri defilesi gerçekleştirildi ve Antalya kına gecesi canlandırıldı.


Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Festivali’nde 2’nci gününde ’07.07’ heyecanı vardı. Takvimlerin Antalya’yı gösterdiği Cuma günü, Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen ‘Yıldızlı Geceler’de, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün hazırladığı ve koreografisini Esra Keskinol’un gerçekleştirdiği ‘Geleneksel Düğün Kıyafetleri’ defilesi gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı gecede işlemeleriyle dikkat çeken düğün kıyafetleri büyük beğeni topladı. Defilenin ardından Başkan Uysal, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve koreograf Keskinol’a teşekkür çiçeği takdim etti.


Gece, Enstitü tarafından geleneksel Antalya kına gecesi canlandırmasıyla devam etti. Çok sayıda yabancı konuğun yanı sıra turistlerin de ilgiyle takip ettiği kına gecesinde cep telefonlarının kameraları sürekli kayıttaydı. Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen ‘Yıldızlı Geceler’ Balkan Dreams konseriyle sona erdi. Grubun birbirinden hareketli parçalarıyla miradoru dolduran yüzlerce kişi eğlence dolu bir gece yaşadı.




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