Kaleiçi Old Town sona erdi

2’nci Kaleiçi Old Town Festivali için Kale Kapısı’nda son dönemin en iyi bestecilerinden Murat Ömür Tuncer ve perküsyonda Serdar Yüce, son festival günü Antalya’nın eski kent merkezinin giriş noktasında unutulmaz bir konser verdi.

Etkinlikler ilk olarak Hadrianus ya da bilinen ismiyle Üç Kapılar’da başladı. Tiyatro Palanga’nın seyirciyi de oyunun bir parçası haline getiren doğaçlama tiyatro gösterisiyle başlayan son gün etkinlerine Antalyalıların ve turistlerin katılımı yoğun oldu. Tiyatro Palanga’yla kahkaha dolu dakikaların ardından Kaleiçi Old Town Festivali’nde son gün Kale Kapısı’nda devam etti.

Son dönemin en başarılı bestecileri arasında gösterilen Murat Ömür Tuncer, Kale Kapısı’nda piyanosuyla unutulmaz bir konser verdi. Cazdan başlayıp Türk Halk Müziği’ne uzanan bir yolculuğa çıkan Tuncer’e perküsyonda ise Serdar Yüce eşlik etti. İkilinin performansı dinleyicileri adeta büyülerken Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Cephaneci ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Kilit genç müzisyenlere çiçekle teşekkür etti.

Kale Kapısı’nda Tuncer ve Yüce’yi dinleyenler gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar Hadrianus Kapısı’na döndü ve Kaleiçi’nde müzik yapan gurupların sahne aldığı “Kapı’da müzik var” konserlerinde gönüllerince eğlendi. Festivalin son konserinde Old Town Blues ve Grup 3 Deyince sahne aldı.

Diğer yandan 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’nde Karaalioğlu Parkı içinden geçerek ana etkinlik merkezi Hıdırlık Kulesi miradoruna uzanan festival yolu 4 gün süresince renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılış kortejinin yıldızları düşeşler, kedi adamlar, şapkacılar her gün akşam saatlerinde yeniden ortaya çıkıp festival coşkusunun bir parçası oldu. Graffitiden karikatüre farklı sanatsal çalışmaların da merkezi olan festival yolunda Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, keçeden kınaya ve ebruya çeşitli el sanatlarında atölyeler düzenledi.