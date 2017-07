Kaleiçi’nde festival heyecanı başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin geçmişin izleri Pagan dönemine uzanan, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kesintisiz bir yaşamın devam ettiği Kaleiçi’nde, düzenlendiği ‘Kaleiçi Old Town Festivali, perşembe günü başlıyor. Kent tarihini bugüne taşıyan Kaleiçi’nde festivalin devam edeceği 4 gün boyunca sadece sanat, kültür, müzik, dans konuşulacak, tarihi kent merkezinin her sokağı, her meydanı festival alanı olacak.

Onur konuğu İtalya

Küba’dan, İtalya’ya, Rusya’dan, Filistin’e, Bosna Hersek’ten Tunus ve Girit’e, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde bulunan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’ne bu yıl İtalya “onur konuğu” ülke olarak katılacak. Festivalde bu yıl İtalya, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Tunus, Kıbrıs, Filistin ve Küba’dan 10 şehir yer alacak.

Hıdırlıkta yıldızlı geceler

Festival 6 Temmuz Perşembe Hıdırlık Kulesi’nden Kaleiçi’ne ve Karaaalioğlu Parkı’na uzanacak festival kortejiyle başlayacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortej Hıdırlık Kulesi’nden saat 19.30’da başlayacak. Kortejin ardından festivalde ilk gün İtalya Gecesi düzenlenecek. Benzerleri ancak İtalya’nın başkenti Roma’da görülebilen Hıdırlık Kulesi ve miradorunda düzenlenecek açılış gecesinde İtalyan müzik grubu Briganti di Terra D’otranto sahne alacak. Hıdırlık Kulesi ve miradoru, festival boyunca her gece düzenlenecek konserlerin, gösterilerin ana merkezi olacak.

Roma dönemi eserinin altında İtalyan sineması

Kaleiçi’nde festival heyecanı Hadrianus Kapısı ve Yivli Minare’de de yaşanacak. Festivalde Kaleiçi’nin giriş noktalarından biri tarihi Hadrianus Kapısı’nda her akşam ‘Müzik ve Sinema Geceleri’ düzenlenecek. Roma İmparatoru Hadrianus anısına yapılan tarihi kapının altında sinemaseverler İtalyan sinemasının en iyi filmlerini izleyecek.

Kaleiçi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmeye aday tek kültür varlığı Yivli Minare Camii avlusunda ise her akşam tasavvuf müziği dinletileri ve sema gösterileri olacak.

Kale Kapısı’nda piyano var

Workshoplar, müzik ve sinema günleriyle birlikte sanatın farklı alanlarından performansların da gerçekleştirileceği festivalde son dönemin en yetenekli bestecileri arasında yer alan Murat Ömür Tuncer, festivalin kapanış günü, 9 Temmuz Pazar, piyanosuyla Kale Kapısı’na olacak.