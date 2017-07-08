Kaleiçi’nde sanat sokağa çıktı

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, Antalya’da son dönemin en farklı sanatsal çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu çalışmalarla Kaleiçi’nde eski ve evin giriş kapısında, harabeye dönmüş bir Kaleiçi evinin pencerelerinde, bir sokağın köşesinde, bir bakkal reyonun önünde, Kesik Minare’nin hemen altında karşılaşmak mümkün.

Enstalasyonlar

Çağdaş Polat Sarıkaya, Emrah Man, Enver Güner, Özgü Gündeşlioğlu, Selen Tokgöz, Seyhan Erdem ve Yılmaz Aras “yerleştirme sanatı” olarak Türkçeleştiren enstalasyonları sanatın sokağa çıktığı festivalin en sıra dışı çalışmalarından biri oldu. 7 sanatçı Kaleiçi’nin 7 farklı noktada gerçekleştirdiği çalışmalarda balon, elyaf gibi materyaller kullandı.

Restorasyon çalışmalarına eleştiri

Kaleiçi’nde eski evin giriş kapısının üzerine gazetelerle Roma dönemi alınlığı enstalasyon çalışması gerçekleştiren Özgü Gündeşlioğlu, enstalasyonun klasik sergileme biçimleri dışında mekanı da işin içine katan bir düzenleme biçimi, sanat yöntemi olduğunu söyledi. Kaleiçi’nin çok güçlü bir mekan olduğunun olduğunu dile getiren ve sahip olduğu ‘iç’ ekine göndermede bulunarak sergiye ‘İçeri gel’ adını verdiklerini belirtti. Gündeşlioğlu, çalışmasıyla ilgili “Türkiye’de restorasyon kavramı çok enteresan bir hal durumda. Çalışmada, restorasyonlarda derme çatma üsluba, niteliksiz malzemeler kullanımına gönderme var” diye konuştu.

Renklerin dansı

Enstalasyon çalışmalarının yanı sıra sanatçı Hacer Doğan da, Kesik Minare’de ‘Renklerin Dansı’ isimli performansında dans ve resim sanatını buluşturuyor. Doğan, çalışmasında, kendini müziğin ritmine bırakan dansçıları doğaçlama şekilde resmediyor.