Kalıp hırsızları yakalandı

Korkuteli ilçesine bağlı Uzunoluk Mahallesi Oyunyeri Mezarlığı yanında bulunan bir inşaatta meydana gelen kalıp ve malzeme hırsızlığı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ortaklaşa çalışma yaptı. Çalışma sonrası kalıpların da içinde olduğu nakliye kamyonu ve işi organize eden Y.A., diğer şüpheli şahıslar A.B. ve H.A. yakalanarak, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamaların ardından şahıslar savcılığa sevk edildiler.

Şahıslardan A.B. ve H.A. serbest kalırken, Y.A. savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.