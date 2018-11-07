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Kalkan'da ASAT veznesi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş Kalkan hizmet birimine tahsilat veznesi açtı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki çalışmalarında verimliliği artırmak ve vatandaşa en kolay yoldan ulaşmak adına şubeler ve ödeme noktaları kurmaya devam ediyor. Hâlihazırda şube bulunmayan uzak mahallelerde “Mobil Hizmet Aracı” uygulamasıyla vezneyi vatandaşın ayağına götüren kurum, diğer taraftan yeni işlem noktaları, lojistik depoları gibi yapılarla ilçelerdeki faaliyetini geliştirerek hizmet kalitesini yükseltiyor. Son olarak Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimi bünyesinde ASAT vezne bürosu açıldı. Böylece yöre halkı ve beldenin mevsimlik sakinleri, abonelik, borç takibi ve ödeme gibi işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

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