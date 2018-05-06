Kalp krizi geçiren Ukraynalı doktor öldü

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Tekirova Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde oğluyla birlikte tatil yapan 62 yaşındaki Volodymyr Zubarev, dün gece odasında fenalaştı. Kalp krizi geçiren Zubarev’e ilk müdahaleyi doktor olan 33 yaşındaki oğlu Oleg Zubarev yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Volodymyr Zubarev yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zubarev’in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde ön otopsisi yapıldıktan sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kuruma gönderildi.