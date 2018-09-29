Kalp masajı yapılan yaralı kurtarılamadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca'nın Karşıyaka Mahallesi Adnan Menderes bulvarı kapalı halk pazarı girişinde Ali Özdemir, (62) kullandığı 07 VCU 83 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.S'nin kullandığı 31 RE 967 plakalı motosiklet çarpıştı.

Her iki motosiklet sürücüsünün de asfalt zemine düşerek yaralandığı kazada, ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaza yerinde kalbi duran Ali Özdemir için uzun süre kalp masajı yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü A.Ş., ise tedavisinin ardından polis tarafından göz altına alındı.