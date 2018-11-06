Kampta ayağı kırılan Ukraynalı turist helikopterle kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde arkadaşıyla birlikte kamp yaptığı sırada ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Liudmyla Slipchenko 3 erkek arkadaşıyla birlikte Kemer'in Göynük Kanyonu'nda kamp yapmaya başladı. Gece saatlerinde düşerek yaralanan ve sol bacağı kırılan Liudmyla Slipchenko'ya yardım getirmek için arkadaşlarından biri dün sabah saatlerinde yola çıktı. Göynük'e ulaşan kişinin olayı bildirmesiyle harekete geçen AFAD ekibi, jandarma ve UMKE ekipleri, son derece sarp arazide bulunan yaralı turisti kurtarmak için yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüşten sonra olay yerine ulaşabildi. Slipchenko'ya ilk tıbbi müdahale yapılıp kırılan sol bacağı sabitlendikten sonra yaralıyı hastaneye ulaştırmak için helikopter talep edildi. Dün saat 14.25 sıralarında bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopterindeki ekip, kadını bulunduğu yerden aldı. Bilinci açık şekilde helikoptere alınan Ukraynalı kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.