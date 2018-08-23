Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kerim Ertekin Caddesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Hilmi Y. (26), idaresindeki 07 NON 99 plakalı kamyonet, Hüseyin Gökçe (88) yönetimindeki 07 NDR 91 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Gökçe ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Gökçe’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.