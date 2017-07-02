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02 Temmuz 2017 21:06

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

02 Temmuz 2017 21:06


Edinilen bilgiye göre, Burmahancı Mahallesi’nde Fatih Yaşar Y. idaresindeki 07 AEC 50 plakalı kamyonet ile Oğuz Ceylan idaresindeki 07 YRL 65 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Oğuz Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Ramazan Avcı ise ambulans ile kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Fatih Yaşar Y. ise yapılan tedavisinin ardından hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Ceylan ve Avcı’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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