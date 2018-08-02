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02 Ağustos 2018 16:27

Kamyonetin altına giren elektrikli bisiklette can pazarı

Antalya’da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet park halindeki kamyonetin altına girdi.

Kamyonetin altına giren elektrikli bisiklette can pazarı

02 Ağustos 2018 16:27

Kazada 2 kişi yarandı.


Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Bülent Ecevit Bulvarı Akdeniz Kavşağı yakınında meydana geldi. E.C.I. idaresindeki 07 MEG 37 plakalı otomobil iddiaya göre, aynı yönde seyir halinde bulunan M.S. idaresindeki elektrikli bisiklete yandan dokundu. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, park halindeki 07 EYM 26 plakalı kamyonetin altına girdi. Elektrikli bisikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü M.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan N.S. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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