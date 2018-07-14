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14 Temmuz 2018 14:23

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

14 Temmuz 2018 14:23


Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 07 NJR 12 plakalı kamyonet, Fatih Karagül, yöntemindeki 07 NEK 37 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Karagül’ün yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerine gelen polis kamyonet sürücüsü Ahmet K.’i gözaltına aldı.


Olay yerinde yaşamını yitiren Karagül’ün cesedi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Karagül’ün cenazesi Sugözü Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.




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