Kan bağışına yoğun katılım

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, Korkuteli ilçesi'nde 126 ünite kan topladı.

Batı Akdeniz Bölge kan Merkezinin yeni uygulaması ile 3,5 ay sonra Korkuteli ilçesin'de kan toplandı. Uzun bir aradan sonra ilçede kan bağışı toplayan Kızılay, 1 günde 126 ünite kan topladı. 3,5 aylık aradan sonra ilçe halkının kan bağışında bulunulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nden Dr. Bedri Yalçın, “Korkuteli'ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. 75 gün sonra ilçeye gelerek rekor bir bağış topladık. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılım bu gelişimizde de yüzümüzü güldü. Gayet memnun olarak dönüyoruz. Kan bağışımız hafta sonuna kadar Cumhuriyet meydanında devam edecek. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Sağlık problemi bulunmayan herkesi kan vermeye davet eden Dr. Yalçın, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay'ına kan vermeye çağırdı.