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Kan ve idrar tahlilinden uyuşturucu izlerini silmek için 2 bin 500 TL istedi

Antalya’da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren bir kişiden tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu kullanımı tespiti için idrar tahlili veren bir kişiden tahlil sonuçlarını değiştirme vaadiyle 2 bin 500 lira aldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurup, Atatürk Devlet Hastanesi Aşır Aksu Hastanesinde bulunan AMATEM'e uyuşturucu kullanımı tespiti için tahlil verdiğini anlattı. C.A. hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan A.Ç. (31) isimli kadının bir süre sonra kendisini telefonla arayıp "Tahlil sonucun yüksek çıktı. Değerlerini 2 bin 500 lira karşılığında değiştirebilirim" dediğini aktardı.


İhbarla harekete geçen polis ekipleri C.A. ve A.Ç'nin buluşmasını sağladı. Polis ekipleri, şüpheliyi C.A'dan 2 bin 500 lirayı aldığı sırada gözaltına aldı.


Şüphelinin emniyetteki ifadesinde eşinden bir süre önce ayrıldığını, annesinin kanser hastası olduğunu, maaşına icra konduğu için geçinmekte zorluk çektiğini ve bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söylediği öğrenildi. Müşteki C.A.'nın ise madde bağımlısı olduğu, denetimli serbestlikten yararlandığı ve bu nedenle dönem dönem yasal zorunluluk nedeniyle uyuşturucu kullanımına ilişkin idrar tahlili verdiği öğrenildi.


Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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