Kanadalı gazeteciler AGC'de

Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ile Kanada'nın yüksek tirajlı dergisi Ottava Life'ın editörü Dan Donovan'ın Antalya 'daki son durakla Antalya Gazeteciler Cemiyeti oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin konuğu olarak geldikleri Antalya'da yılda 25 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı Torotno Pearson Havalimanında serilenmek üzere fotoğraflar çekti. Doğa manzaralarında insan unsuru yerine kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz renkte olan iki yönetmen sandalyesini obje olarak kullanan fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren, çektiği fotoğraflardan 3 tanesini Toronto Pearson Havalimanında sergileyecek. 26 Ekim tarihinde kente gelen Starren ve Donovan Alanya'dan Patara'ya kadar karadan ve havadan taradıkları Antalya'ya hayran kaldı.

Antalya'yı tanımak ve tanıtmak amacıyla kente gelen Kanadalı fotoğrafçı ve yazar Randy Van Der Starren ve editör Dan Donovan Alanya, Köprülü Kanyon, Side, Perge ve Aspendos'u gezdi. Seyahatleri sırasında birçok fotoğraf çeken Kanadalı gazeteciler, dünyaca ünlü tatil kenti Side'yi helikopter aracılığıyla havadan görüntüleme şansı yakaladılar. Kanadalı gazetecilerin Antalya'daki son durağı Gazeteciler Cemiyeti oldu. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ortamında bir araya gelen gazeteciler Türkiye ve Antalya ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Eski bir asker olan Ottava Life'ın editörü Dan Donovan, 1. dünya savaşında Kanada'dan Gelibolu'ya savaşmak için gelen askerlerin memleketi olan Newfoundland eyaletinde doğup büyüdüğünü hatırlattı. Konuşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Donovan, Savaşın ardından Mustafa Kemal Atütürk'ün "Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır." sözünü hatırlattı. Donovan bu sözleri söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmasında Batı'nın Türkiye'ye bakışını da değerlendirden Donovan, Türkiye'nin son olarak batı dünyasında seçimlerle gündeme geldiğini hatırlattı. Donovan, " Yakın zamanda bir seçim yapıldı ve Erdoğan kazandı.Bu konuda tartışabilirsiniz ama ortada bir seçim var ve Erdoğan kazandı, bu son seçimlerde kullanlan oyların birbirine yakın olması tansiyona sebep oluyor, demokrasilerde tansiyon iyidir. Bu sonuçlardan Batıda ve Türkiye'de hoşnut olmayan insanlar çıkabilir ama bu bir seçim sonucudur ve kazananı bellidir" dedi.

Batının Türkiye'yi bazan siyah beyaz olarak değerlendirdiğini gri topları görmezden geldiğini söyleyen Donovan, " Türkiye'de bir askeri darbe girişimi oldu, Suriye sınırında sürekli savaş var, onlara soruyorum Batı 3 milyon Suriyeli için ne yaptı, Avrupa Birliği 3 milyon Suriyeli için ne yaptı. 7 milyar euro vereceğiz dediler ama 800 milyon euro verdiler. Kanada'da ve Amerika'da mesajı siyah ve beyaz vermeye çalışıyorlar, ben de onlara Ben Türkiye'ye gittim Türklerle görüştüm o kadar basit değil diyorum" diye konuştu. Türkiye'de 80 milyon insan bulunduğunu ve Avrupa Birliğinde olması gerektiğini kaydeden Donovan " Sadece Yunanistan'daki ekonomik kriz dünyayı krize sürüklüyordu, bütün bunları Türk milletinin bakış açısınını da göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye 'de herkes her konuda hemfikir değil, tartışıyorlar, seçimler yapılıyor, bunların yanında çok güzel muhteşem bir ülke ve güçlü bir ekonomisi var" dedi.

Fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ise mesleği gereği dünyayı dolaştığını, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ama bunun son olmayacağını belirterek , özellikle Antalya'nın muhteşem tarih ve doğa hazinesine sahip olduğunu, bir haftalık çalışma süresi boyunca gördüğü her şeyi çekmek istediğini söyledi.

AGC Başkanı Mevlüt yeni ise , AGC olarak Antalya'nın tanıtımına katkı koyan bu tür çalışmaları bundan sonra da devam ettireceklerini belirterek " Antalya tüm dünyada önemli bir destinasyondur. Tanıtım çalışmalarına biz ed AGC olarak elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.