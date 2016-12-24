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24 Aralık 2016 10:24

Kanneci ve Cardoso’dan ustalık sınıfları

Kanneci ve Cardoso’dan ustalık sınıfları

24 Aralık 2016 10:24

Muratpaşa Belediyesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Antalya Mezunları Derneği’nin düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ve Latin Amerika müziği ustası Jorge Cardoso, Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen ustalık sınıfında öğrencilerle biraraya geldi.
Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunları Derneği’nce bu yıl 5’incisi Perşembe günü Jorge Cardoso ve Sylvie Dagnac konseriyle başlaması planlanan ancak Fırat Kalkanı Operasyonu’nda 16 Mehmetçiğin şehit düşmesinin ardından programı değiştirilen Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin Akdeniz Üniversitesi etkinlikleri gerçekleştirildi.
3 gün devam etmesi planlanan festivalin konser programı 24-25 Aralık cumartesi ve pazar günlerine ertelenerek 2 güne çekilirken Festival Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, ‘ustalık sınıfında’ Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle biraraya geldi.
Andres Segovia Onur Nişanı’na sahip Türk gitarının büyük ismi Kanneci, Üniversitenin Olbia Salonu’nda düzenlenen ustalık sınıfında öğrencilerin geliştirmek istediği konular ve çalıştıkları parçalar üzerine alıştırmalar yaptırdı. Kanneci, sahnede öğrencilerin çalıştıkları parçaları onlarla beraber çaldı.
Üniversitede düzenlenen diğer ustalık sınıfında ise günümüzün en büyük gitarcıları arasında gösterilen Latin Amerika müziğinin en önemli isimlerinden Jorge Cardoso, öğrencilerle buluştu. ‘Üstün gitar öğretmeni’ unvanına sahip sanatçı ustalık sınıfında öğrencilerle tek tek ilgilendi.



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