Kantincilerle toplantı gerçekleştirildi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere öncülüğünde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımlarıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kantinci esnafıyla toplantı gerçekleştirildi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Her yıl düzenli olarak kantinci esnafımızla bir araya geliyoruz. Sizlerin de dikkat ettiği gibi kantinci esnaflarımız bizler için oldukça önemli. İl Milli Eğitim Müdürümüz Yüksel Arslan da göreve geldiği günden bugüne gerek kantinci gerek servisçi gerekse kırtasiyeci yani milli eğitimi ve öğrencilerimizi ilgilendiren bütün

mesleklerle ilgili İlçe milli eğitim müdürleriyle birlikte her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanındalar. Bu sebeple de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün de yeni eğitim öğretim yılı başlamadan evvel bir toplantı talebimiz oldu ve sağolsunlar bizleri kırmadılar. Sizlerden özellikle rica ediyorum bugün burada her ne sorunuz varsa sorunuz, taleplerinizi açıkça iletiniz. Bu toplantılar bizler için çok önemli çünkü bu toplantılar sayesinde sorun ve taleplerimizi doğrudan çözüme kavuşturabiliyoruz." dedi.

Toplantıya katılan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da, "Öncelikle bu toplantıyı organize eden çok değerli AESOB Başkanımız Adlıhan Dere’ye teşekkür ediyorum. Bizler işin eğitim öğretim kısmındayız sizler de işin esnaflık tarafındasınız. Kimse kimsenin rızkını korsan bir şekilde yememeli ve bizleri de, öğrencilerimizi de buna alet etmemeli. Siz kantinci esnaflarımızın çok anlayışlı bir şekilde hizmet verdiğini öğrencilerimizden ve velilerimizden duyuyoruz. Ancak yine de bazı problemler yaşanabiliyor bunları da böyle toplantılar

sayesinde birebir görüşerek çözüme kavuşturacağız." İfadelerini kullandı.

AESOB toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gürcan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü

Erdem Kaya, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Özdoğan da katıldı.

Toplantı sonunda Gazete Bayii Büfeciler Kuruyemiş Ticareti ve Kantinciler Odası ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’a esnafa vermiş oldukları desteklerden dolayı plaket takdim etti.