Kanyonda mahsur kalan 4 üniversiteli drone ile bulundu

Antalya'ya Likya Yolu yürüyüşü yapmak için gelen 4 üniversiteli genç, tarihi yoldan çıkıp merak ederek girdikleri kanyonda mahsur kaldı. Telefonun çekmediği ve zifiri karanlık alanda kalan gençler, 112'yi arayarak ulaştıkları ekiplerin kendilerini bulmaları için ateş yaktı. Droneden elde edilen koordinatlarla bulunan gençler, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmasının ardından kurtarılabildi.

Ankara'dan Antalya'ya tatil için gelen 4 üniversite öğrencisi, dün akşam Likya Yolu yürüyüşü yapmak için yola koyuldu. Kaş ilçesi Sarıbelen Mahallesi'ne geldikleri sırada Kaputaş Kanyonu'nu merak eden gençler, tarihi yol üzerindeki güzergahlarını değiştirip donanımsız bir şekilde kanyona girdi. Kanyon içerisindeki iki şelaleyi merak eden gençler, bir müddet daha yürümeye devam etti ancak sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Telefon çekmeyen ve bulundukları noktadan ne aşağıya inebilen ne de yukarıya çıkabilen gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Ateş yaktılar, drone yerlerini tespit etti

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kaş-Kalkan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Gençlerle 112 Çağrı Merkezi üzerinden konferans sistemiyle görüşen ekipler, bulundukları noktayı tespit edebilmek için ateş yakmalarını istedi. Bir yandan kanyon içerisine drone gönderen ekipler, ateşin olduğu bölgenin koordinatlarını alarak kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin gece 02.00'de başlattıkları çalışma sonrası yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından gençler bulundukları yerden kurtarılarak jandarmaya teslim edildi. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.