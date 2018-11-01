Kapanan köy okulu sosyal tesis oldu

Antalya'nın Akseki ilçesi Sadıklar Mahallesi'nde taşımalı eğitimden dolayı kapanan, atıl halde duran eski köy okulu, sosyal tesise dönüştürüldü.

Akseki'nin Sadıklar Mahallesinde atıl vaziyette olan köy okulu Sadıklar köyü vakfı tarafından sosyal tesis haline getirilerek, vatandaşın hizmetine sunuldu.

Köy vakfı tarafından onarımı tamamlanan sosyal tesisler için düzenlenen açılış törenine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Mahalle Muhtarı Mevlüt Demir ve vatandaşlar katıldı. İçinde Çay ocağı, çay bahçesi, masa tenisi ve vatandaşların oturabileceği masa sandalyeleri bulunan tesisin açılışında konuşan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, taşımalı sisteme geçerek atıl durumda bulunan eski köy okulunun yenilenerek böyle bir sosyal tesis haline getirilmesinden dolayı Sadıklar mahallesi halkına ve hayırseverlere teşekkür etti.