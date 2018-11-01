İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapanan köy okulu sosyal tesis oldu

Antalya’nın Akseki ilçesi Sadıklar Mahallesi’nde taşımalı eğitimden dolayı kapanan, atıl halde duran eski köy okulu, sosyal tesise dönüştürüldü.

Antalya'nın Akseki ilçesi Sadıklar Mahallesi'nde taşımalı eğitimden dolayı kapanan, atıl halde duran eski köy okulu, sosyal tesise dönüştürüldü.


Akseki'nin Sadıklar Mahallesinde atıl vaziyette olan köy okulu Sadıklar köyü vakfı tarafından sosyal tesis haline getirilerek, vatandaşın hizmetine sunuldu.


Köy vakfı tarafından onarımı tamamlanan sosyal tesisler için düzenlenen açılış törenine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Mahalle Muhtarı Mevlüt Demir ve vatandaşlar katıldı. İçinde Çay ocağı, çay bahçesi, masa tenisi ve vatandaşların oturabileceği masa sandalyeleri bulunan tesisin açılışında konuşan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, taşımalı sisteme geçerek atıl durumda bulunan eski köy okulunun yenilenerek böyle bir sosyal tesis haline getirilmesinden dolayı Sadıklar mahallesi halkına ve hayırseverlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.