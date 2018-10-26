Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun, bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle Alacabel mevkisinde, karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Dün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol saat 20.00 sıralarında trafiğe kapatılıp, trafik ekipleri sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendirmişti.