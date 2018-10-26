İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Akseki-Seydişehir karayolu, temizleme çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.


Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun, bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yağış nedeniyle Alacabel mevkisinde, karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Dün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol saat 20.00 sıralarında trafiğe kapatılıp, trafik ekipleri sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendirmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.